Общество

В гдовском Доме белого аиста до конца лета будут проводить экскурсии

В Доме белого аиста в Гдовском районе определили время для проведения экскурсий. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ирина Моисеенко / Граждане Гдовского края. Семья вольных аистов со Спортивной улицы в Гдове

Аистиный дом, созданный орнитологом Мариной Сиденко в деревне Низовицы – достопримечательность не только Гдовского края, но и всей Псковской области.

При этом в волонтерском центре отмечают, что Дом белого аиста – это «не зоопарк и не птичий диснейленд». В единственном на всю страну центре помощи аистам птиц лечат от травм и болезней, возвращают к естественному для них вольному образу жизни, а тем, кто навсегда потерял шанс вернуться в дикую природу, дают приют и уход.

«Люди приезжают сюда в разное время буквально каждый день, просятся на встречу с аистами, а получив вежливый, но твердый отказ, расстраиваются. И совершенно напрасно это делают, потому что, еще раз подчеркнем, Дом белого аиста – это реабилитационный центр, а не развлекательный. И аисты в нем пациенты, а не экспонаты», - отметили в центре.

Однако Марина Сиденко решилась выделить в расписании Дома белого аиста дни открытых дверей – с экскурсиями, рассказом о жизни и привычках аистов, с возможностью сделать на память снимки и видео. Экскурсии будут проводить только до конца лета по субботам и воскресеньям.

В каждый из оставшихся выходных к аистам сможет попасть одна группа посетителей не более 10-12 человек. Начало встречи с птицами в 16:00. Желающим стать участником такой экскурсии нужно заранее связаться с Мариной Сиденко в личных сообщениях. В заявке необходимо указать имя, количество посетителей, а также место, откуда гости приедут в центр. Кроме того, потребуется указать телефонный номер для обратной связи.

«Берегите аистов и помогайте Аистиному дому – это волонтерский проект, который существует только на пожертвования добрых людей. Реквизиты для поддержки Дома белого аиста вы найдете на странице реабилитационного центра», - добавили в организации.