Общество

Смертность в Псковской области в 2,5 раза превысила рождаемость

По оперативным данным, в Псковской области в январе-мае 2021 года родились 2 113 человек, умерли 5 388 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, общий коэффициент смертности в регионе увеличился на 22% и составил 21,1 умерших на каждую тысячу населения

Общий коэффициент рождаемости увеличился на 6,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и составил 8,3 человека на каждую тысячу населения.

В целом, по области число умерших в 2,5 раза превысило число родившихся, в городах и поселках городского типа – в 2,3, на селе – в 3,3 раза (в январе-мае 2020 года соответственно – в 2,2; 1,9; 3,1 раза).