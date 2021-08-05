Общество

Юлия Пересильд поделилась фотографиями из «новой жизни»

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд продолжает делиться фотографиями подготовки к полету в космос. Снимки она опубликовала в «Инстаграм».

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Юлии Пересильд

«Вот потихонечку-понемножечку можно делиться с вами кадрами с нашей подготовки к полету. Как же я радуюсь, что к нашей команде присоединился любимый невероятный художник, фотограф Саша Гусов, уже есть много материала, подсмотренного из нашей "новой" жизни», - рассказала Юлия Пересильд своим подписчикам.

По ее словам, фотография сделана в момент инструктажа по нахождению в невесомости. «Скафандр пока не мой - тренировочный! Но уже интересно!» - написала актриса.