Общество

До конца года в Пскове планируют заменить 100 лифтов

До конца года в Пскове планируют заменить 100 лифтов. Соответствующий вопрос рассмотрели на еженедельной планерке УГХ Пскова с управляющими организациями, к которой присоединился и. п. главы администрации города Борис Елкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В начале совещания Борис Елкин отметил, что за последние годы УГХ и управляющие компании проделали большую работу: «Все, что сделано, можно оценить положительно, но расслабляться не нужно, нужно работать в том же направлении на улучшение показателей. Особенно во взаимодействии с жильцами».

Исполняющий полномочия главы администрации города обозначил ряд задач, на которые, по его словам, следует обратить особое внимание и совместно разработать возможные механизмы их решения. Это вопросы об организации и благоустройстве дворовых пространств, в том числе детских площадок.

Также участники рабочей встречи рассмотрели вопрос о предстоящей в городе замене лифтового оборудования. С сентября до конца текущего года планируется заменить 100 лифтов в многоквартирных домах.

В этот период, заметили на совещании, определенно возникнет проблема передвижения возрастных и маломобильных граждан. Для решения этого вопроса предложили обсудить возможность привлечения волонтеров и социальных служб. Управляющие компании адресно проведут работу по выявлению числа людей, которым нужно будет организовать помощь по передвижению, покупке лекарственных средств и продовольствия на время ремонтных работ. Заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас также напомнил представителям управляющих компаний о том, что нужно подготовить и расчистить подходы к лифтовому оборудованию в домах.

Также в ходе встречи с промежуточными итогами о готовности жилых домов города к отопительному сезону выступил представитель МП Пскова «Псковские тепловые сети» Николай Винничек. На сегодняшний день в организацию предъявлено 65% актов от управляющих компаний о готовности домов к зиме, но 22% из них не подписаны. Управляющим организациям рекомендовали предоставить информацию о причинах невыполненных работ в ближайшее время. Готовность школ и детских садов в ПТС оценивают как стопроцентную. Представитель ПТС также напомнил, что с 9 августа по плану на две недели останавливается вторая по мощности котельная города. Без горячей воды в этот период останется дальнее Завеличье.

В заключение совещания присутствующие обсудили текущие решения по работе МП Пскова «Горводоканал» и проблемы организации работы аварийно-диспетчерских служб в управляющих компаниях.