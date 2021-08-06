Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о риске инфаркта и инсульта после COVID-19

Коронавирусная инфекция может приводить к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых человек может стать инвалидом, заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Об этом сообщает РИА Новости.

«В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов»,- сказала Плоскирева.

Она отметила, что у некоторых пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией независимо от того, потребовалась ли им госпитализация или нет, сохраняются длительное время различные клинические проявления, в том числе астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь, кашель. У большинства пациентов такие изменения носят обратимый характер, уточнила Плоскирева.