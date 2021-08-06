В России предлагают ввести новые выплаты

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность выплаты пособия один раз в три года в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации без пропусков. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Как подчеркнула Волынец, современная медицина, высокопрофессиональные врачи и оборудование, которым оснащены государственные медицинские учреждения России, позволяют проводить раннюю диагностику опасных для жизни заболеваний, в том числе до проявления выраженных клинических симптомов.
По словам общественницы, выявление заболевания на ранней стадии во многих случаях позволяет достичь успеха в терапии, сэкономить бюджетные средства на лечение своевременно не выявленных заболеваний, продлить активную жизнь и повысить ее качество.
Волынец добавила, что предложенная мера призвана «повысить внимание граждан к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации».
В качестве сценария реализации данной инициативы она выступила с предложением, чтобы при очередном прохождении диспансеризации на портале госуслуг граждане получали QR-коды, на основании которых один раз в три года на заявительной основе через портал они смогли бы подать заявление на выплату пособия.
Ранее Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19.