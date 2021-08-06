Общество

В России предлагают ввести новые выплаты

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность выплаты пособия один раз в три года в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации без пропусков. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Как подчеркнула Волынец, современная медицина, высокопрофессиональные врачи и оборудование, которым оснащены государственные медицинские учреждения России, позволяют проводить раннюю диагностику опасных для жизни заболеваний, в том числе до проявления выраженных клинических симптомов.

«В целях улучшения здоровья россиян прошу вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы "Здоровая Россия", предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков», — говорится в тексте обращения.

По словам общественницы, выявление заболевания на ранней стадии во многих случаях позволяет достичь успеха в терапии, сэкономить бюджетные средства на лечение своевременно не выявленных заболеваний, продлить активную жизнь и повысить ее качество.

Волынец добавила, что предложенная мера призвана «повысить внимание граждан к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации».

В качестве сценария реализации данной инициативы она выступила с предложением, чтобы при очередном прохождении диспансеризации на портале госуслуг граждане получали QR-коды, на основании которых один раз в три года на заявительной основе через портал они смогли бы подать заявление на выплату пособия.

Ранее Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19.