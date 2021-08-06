Средний лимит по кредитным бизнес-картам Сбербанка на Северо-Западе вырос на 30%

Во втором квартале 2021 года заметно вырос интерес предпринимателей Северо-Запада к кредитным бизнес-картам Сбербанка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, число пользователей кредитной бизнес-карты в рамках действующего акционного предложения выросло в 2,5 раза. При этом средний лимит по карте увеличился на 30% с 400 до 600 тысяч рублей. Максимальный лимит составляет 1 млн рублей.
Годовое обслуживание всех кредитных бизнес-карт, оформленных в период с 5 апреля по 30 сентября текущего года, предоставляется клиентам бесплатно.
Оформить карту можно в личном кабинете, в «Сбербанк Бизнес Онлайн» или в офисе банка. При этом клиент может выбрать карту без пластикового носителя при оформлении заявки онлайн с заботой об окружающей среде.