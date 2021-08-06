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Общество

Средний лимит по кредитным бизнес-картам Сбербанка на Северо-Западе вырос на 30%

06.08.2021 11:04|ПсковКомментариев: 0

Во втором квартале 2021 года заметно вырос интерес предпринимателей Северо-Запада к кредитным бизнес-картам Сбербанка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, число пользователей кредитной бизнес-карты в рамках действующего акционного предложения выросло в 2,5 раза. При этом средний лимит по карте увеличился на 30% с 400 до 600 тысяч рублей. Максимальный лимит составляет 1 млн рублей.

Годовое обслуживание всех кредитных бизнес-карт, оформленных в период с 5 апреля по 30 сентября текущего года, предоставляется клиентам бесплатно.

«Кредитная бизнес-карта - это удобный и выгодный инструмент для бизнеса. Как и по кредиткам для частных лиц, владелец такой карты может воспользоваться льготным периодом, чтобы не платить проценты по кредиту - мы увеличили его в два раза до 100 дней. Кроме этого, сейчас есть возможность еще и сэкономить на годовом обслуживании, и мы фиксируем высокий спрос на этот банковский продукт. Мы будем и дальше предлагать нашим клиентам интересные условия по банковским продуктам для комфортного ведения бизнеса», - отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Роман Львов.

Оформить карту можно в личном кабинете, в «Сбербанк Бизнес Онлайн» или в офисе банка. При этом клиент может выбрать карту без пластикового носителя при оформлении заявки онлайн с заботой об окружающей среде.

Теги: #Сбербанк #СЗФО
Источник: Псковская Лента Новостей
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