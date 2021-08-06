Центр цифрового образования «IT-куб» в Пскове открывает набор учащихся на новый учебный год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Направления обучения:
«Курс "Программирование на языке Scratch" - это старт в мир программирования. Простая форма среды Scratch позволяет превратить обучение в увлекательную игру. Программа состоит из блоков-кирпичиков, с помощью которых ребенок легко соберет собственный анимированный интерактивный проект (игру, мультфильм и многое другое)», - рассказали в «IT-кубе».
А программа «Системное администрирование» познакомит учащихся с устройством персонального компьютера. В центре пояснили, что на этом курсе ребята научатся самостоятельно его собирать и конфигурировать, устранять неисправности, освоят установку и принципы администрирования операционных систем семейства Windows, научатся настраивать антивирусное ПО и файрволы, получат представление об основных протоколах глобальной сети и разберутся в устройстве интернет.
Подробнее о каждом направлении можно узнать по ссылке.
Запись на курсы осуществляется через систему «Навигатор дополнительного образования Псковской области». Занятия начнутся в сентябре. Обучение бесплатное. Вопросы можно задать по телефону 29-02-26.