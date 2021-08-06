Общество

В Великолукском районе ликвидировали карантинную зону по картофельной нематоде

Карантинную фитосанитарную зону площадью 44,2 га ликвидировали в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В июне ведомство провело контрольно-надзорные мероприятия в карантинной фитосанитарной зоне, ранее установленной по золотистой картофельной нематоде. Были отобраны 354 почвенных образца, которые направили для проведения исследований в ФГБУ «Ленинградская МВЛ». Однако жизнеспособные цисты золотистой картофельной нематоды выявлены не были.

В связи с этим на данном участке упразднили карантинную фитосанитарную зону и отменили карантинный фитосанитарный режим.

Добавим, золотистая картофельная нематода относится к группе цистообразующих нематод, она вызывает опасное заболевание – глободероз картофеля и входит в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации.

Золотистая картофельная нематода — основной вредитель картофеля в условиях умеренного климата. Уровень вреда, особенно по отношению к весу выращенных клубней, зависит от численности яиц нематоды в единице почвы. Подсчитано, что каждые 20 яиц на 1 г почвы вызывают потери до 2 тонн картофеля с каждого гектара. При повторных посевах, когда численность нематод повышается до очень высокого уровня, потери урожая могут достигать 80%.