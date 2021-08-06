Общество

Сотрудники Роспотребнадзора в Псковской области получили государственные награды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента России накануне вручил специалистам регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственные награды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции губернатор вручил трем специалистам Роспотребнадзора ордена Пирогова. Этой награды они удостоены указом президента России, отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил специалистов Роспотребнадзора за непростой труд. «Это признание вашей работы. Особенно в последние два года вашу работу сложно переоценить. С вашей помощью большое количество очагов заболевания своевременно выявляется, локализуется, огромное число проверок проводится. Мы понимаем, что без вашей работы сценарий борьбы с коронавирусом было бы сложно представить. Вы делаете крайне важную и жизненно необходимую для людей работу», — сказал Михаил Ведерников и пожелал специалистам здоровья, терпения, успехов на службе.

Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Сергей Луценко поблагодарил губернатора. «Мы чувствуем вашу поддержку», — заметил он. Государственную награду также вручили начальнику отдела эпидемиологического надзора Елене Калининой и заместителю руководителя территориального управления Елене Припутенко.

Орден Пирогова — государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента России в июне прошлого года. Орден носит имя русского хирурга, ученого и педагога Николая Пирогова (1810-1881), считающегося основоположником военно-полевой хирургии, а также хирургии как научной дисциплины.