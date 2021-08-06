Общество

Псковичам предлагают стать «невидимыми» спасателями

Многие добровольцы «ЛизаАлерт» помогают искать потерявшихся людей, не выходя из дома. Для тех, кто хочет помогать отряду, но по каким-то причинам не может выезжать в лес, есть несколько подходящих направлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в отряде.

Фото: «ЛизаАлерт» по Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

Одно из них — это «Группа оперативного оповещения». В отряде рассказали, что именно эти «невидимые» спасатели первыми распространяют ориентировки с призывом о помощи в социальных сетях.

«И благодаря им тысячи людей за короткое время узнают о случившейся беде. Нередко такие посты помогают найти пропавшего или получить важную для поиска информацию», - отметили в «ЛизаАлерт».

К группе может присоединиться любой желающий. Достаточно иметь смартфон или компьютер с выходом в интернет. Тех, кого заинтересовала информация, просят написать старшему направления ГОО Ирине «ВКонтакте» или в «Телеграм».