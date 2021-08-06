Общество

«Домашнее задание» задали Алексею Севастьянову жители улицы Спортивной в Пскове

Депутат областного Собрания Алексей Севастьянов встретился с жителями домов №№3, 5 и 7 по улице Спортивной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, граждане, проживающие в центральной части города, пожаловались на проблемную ситуацию, сложившуюся в их дворе.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как рассказали люди, из-за близости двух административных зданий – налоговой инспекции и муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» – в рабочие дни вся дворовая территория превращается в большую парковочную зону. Кроме того, автомобилисты используют дорогу в жилой зоне для сквозного проезда.

«Для меня каждый выход из подъезда на прогулку с ребенком связан с реальной опасностью попасть под колеса машины», - посетовала молодая мама с коляской.

Алексей Севастьянов согласился, что ситуация недопустимая. «Предположу, что сейчас, когда завершился ремонт проезжей части улицы Спортивной – приемка состоялась два дня назад – проезжающих машин в вашем дворе должно стать меньше, но надо встречаться с представителями ГИБДД и обсуждать вопрос, в том числе и по парковке на зеленой зоне», - сказал депутат.

Алексей Севастьянов поинтересовался у жителей, какая часть двора относится к прилегающей территории учреждений, а какая находится в зоне ответственности местной управляющей компании. Ответа на вопрос не нашлось. Граждане попросили депутата помочь им разобраться в правовых аспектах и найти решение многолетней проблемы.

«Я понял, какое "домашнее задание" вы мне задали, - отреагировал Алексей Севастьянов. - Изучу вопрос и в обозримые сроки постараюсь организовать нашу совместную встречу с участием представителей ГИБДД и управляющей компании».

В ходе импровизированного схода граждан были обозначены и другие проблемы, волнующие жильцов многоквартирных домов. Речь шла о необходимости разработки комплексного плана благоустройства дворовой территории, выбора места под строительство детской площадки, состояния внутридомовых коммуникаций, вырубки деревьев. В отношении последнего вопроса между соседями разгорелись жаркие споры: кто-то призывал спилить все старые насаждения, другая часть жильцов – оставить все деревья за исключением сухостоя.

Алексей Севастьянов пояснил, что по закону без согласия жителей вырубить можно только деревья, состояние которых признано аварийным, все остальные решения должны принять сами граждане.

«Теперь и у меня будет для вас "домашнее задание", - обратился к псковичам депутат. – Определите для начала пять деревьев в вашем дворе, которые вы хотите спилить, к следующей нашей встрече соберите подписи как минимум 65% жителей о согласии, и тогда обещаю заняться этим вопросом. У вас во дворе действительно много проблем. Что смогу, сделаю, где нереально помочь – так и скажу».

Граждане поблагодарили Алексея Севастьянова за честность и прямоту.

«Я всегда подчеркиваю, что у нас с гражданами взаимная ответственность. Если мы хотим сделать нашу жизнь более счастливой и комфортной, мы должны это совместно делать, а не просто с кого-то требовать. Не только выплеск эмоций нужен, но и инициатива от людей», - резюмировал депутат.

Следующая встреча с жителями улицы Спортивной, по заверению парламентария, состоится в конце августа.