Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин.

Борис Елкин расскажет, что он считает главным результатом своей работы на посту председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, обозначит стратегические направления и назовет проекты, которые предстоит доделывать его преемнику.

Ведущая Любовь Кузнецова выяснит, трудно ли далось Борису Елкину решение сменить пост руководителя дорожного комитета на пост замглавы администрации Пскова по социальному направлению, на что будет сделан основной упор в этой работе, а также обсудит с ним реконструкцию стадиона «Машиностроитель», бывшего кинотеатра «Октябрь», строительство новой школы на улице Юбилейной и работы на других крупных объектах.

Кроме того, Борис Елкин расскажет о подготовке учреждений образования к новому учебному году, об исполнении поручения президента по обеспечению школьников горячим питанием и о других актуальных темах.

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и присоединяйтесь к беседе.