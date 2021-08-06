Общество

Ушел из жизни сотрудник отделения Псков Банка России Игорь Антипов

На 61-ом году жизни скончался сотрудник отделения Псков Банка России, офицер ВВС РФ Игорь Антипов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В банковской системе Игорь Антипов проработал 19 лет. Более 20 лет он отдал военно-транспортной авиации.

«Отделение по Псковской области Северо-западного главного управления Банка России выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память об этом открытом, энергичном и жизнерадостном человеке и коллеге сохранится в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Прощание с Игорем Антиповым состоится 7 августа в 10.40 в храме Василия на Горке по адресу: Псков, Октябрьский проспект, дом 5.