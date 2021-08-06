Общество

«Собственной персоной»: Борис Елкин о работе в новой должности. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 6 августа. Гостем студии стал исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин.

Борис Елкин рассказал, что он считает главным результатом своей работы на посту председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, обозначил стратегические направления и назвал проекты, которые предстоит доделывать его преемнику.

Ведущая Любовь Кузнецова выяснила, трудно ли далось Борису Елкину решение сменить пост руководителя дорожного комитета на пост замглавы администрации Пскова по социальному направлению, на что будет сделан основной упор в этой работе, а также обсудила с ним реконструкцию стадиона «Машиностроитель», бывшего кинотеатра «Октябрь», строительство новой школы на улице Юбилейной и работы на других крупных объектах.

Кроме того, Борис Елкин рассказал о подготовке учреждений образования к новому учебному году, об исполнении поручения президента по обеспечению школьников горячим питанием и о других актуальных темах.