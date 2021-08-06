Общество

Борис Елкин: В комитете по транспорту собрана хорошая команда

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области собрана хорошая команда. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова, экс-председатель дорожного комитета Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 августа.

«Работа была проведена большая силами комитета, администрации области в целом. Это комплексная работа, которая зависит от многих людей, ряда факторов. В комитете по транспорту собрана хорошая команда с хорошими специалистами, которые не боятся новых вызовов», - отозвался Борис Елкин.

По его мнению, ни один руководитель без своих подчиненных единолично ничего не сделает. «Все зависит от коллектива, от желания коллектива работать», - подчеркнул он.

«По авиасообщению было колоссальное развитие», - акцентировал внимание Борис Елкин, отметив в этом заслугу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и вице-губернатора Нинель Салагаевой. Также он рассказал, что будет развиваться и железнодорожное направление, планируется открывать новые маршруты.