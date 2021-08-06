Общество

Более 90% клиентов Сбербанка бесплатно переводят друг другу деньги

Сегодня Сбер опубликовал финансовые итоги за семь месяцев 2021 года. Согласно им, доля бесплатных переводов между физическими лицами внутри Сбера по итогам июля достигла уже 92%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В банке такой эффект объясняют ростом интереса клиентов к подпискам СберПрайм и СберПрайм+, позволяющим совершать бесплатные переводы и платежи. Количество подписчиков на конец июля превысило 2,9 млн.

«Напомним, что те клиенты Сбера, которые переводят не больше 50 000 рублей в месяц, комиссию не платят. Но есть те, кому приходится отправлять более крупные суммы: например, возвращать долг или помогать родственникам. Для них в Сбере есть специальные подписки, которые можно подключить на месяц, три месяца или год, и тогда комиссия будет нулевой», - рассказали в банке.

Ознакомиться с финансовыми результатами ПАО Сбербанк по итогам семи месяцев 2021 года можно по ссылке.