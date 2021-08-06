Общество

Врач назвал важное преимущество вакцинации от COVID-19

При заражении COVID-19 вакцинированные люди могут лучше реагировать на лекарственные препараты, чем не привитые от коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков, сообщает URA.ru.

«Как врач первичного звена могу сказать, что пациенты, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, в разы реже доходят до больничного стационара. При назначении профилактических препаратов, иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно. Лучше, чем у тех, кто не вакцинировался. Но для того, чтобы понимать, действительно ли это так или нет, должна быть проведена полномасштабная научная работа», — сказал Евгений Тимаков.

Инфекционист отметил, что сейчас во врачебном сообществе обсуждается, что вакцинированные пациенты с COVID-19 лучше реагируют на терапию. «То, о чем мы сейчас говорим, это преаналитика. Это аналитические размышления, а не какие-то научные работы. Если сделать преаналитику, не в рамках научных публикаций, то преаналитика при сборе данных показывает, что да, действительно, пациенты отвечают легче на лекарственную терапию, на протоколы лечения от коронавирусной инфекции на фоне сделанной вакцинации», — объяснил Тимаков.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов также выразил мнение, что наблюдения следует подтвердить научным исследованием. «Если говорить объективно, то надо сравнивать большие количества людей, а так это будет впечатление от отдельного доктора, а они не имеют значения. Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены. Но их очень мало. У меня за все время заболевших вакцинированных, может, человека четыре-пять было», — рассказал собеседник агентства.