Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Миллион для доктора
волонтеры победы чтобы помнили
памятка - собираем ребенка в школу
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
За отмену пенсионной реформы
Ресторанный физик
с чего начинается плитка
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 06.08.2021 07:000 Почти 300 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 06.08.2021 14:470 Сквер у «Рижской» гостиницы в Пскове планируется отремонтировать 06.08.2021 14:440 Псковичам предлагают стать «невидимыми» спасателями 06.08.2021 14:350 Около 36 тысяч животных убито в Порховском районе из-за АЧС 06.08.2021 14:150 Врач назвал важное преимущество вакцинации от COVID-19 06.08.2021 13:490 Более 90% клиентов Сбербанка бесплатно переводят друг другу деньги
 
 
 
Самое популярное 03.08.2021 18:3920 «Мама Рома» вышла боком 30.07.2021 14:2726 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 02.08.2021 16:162 Останки убитого ребенка нашли в Псковской области 30.07.2021 22:318 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области 02.08.2021 20:065 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сквер у «Рижской» гостиницы в Пскове планируется отремонтировать

06.08.2021 14:47|ПсковКомментариев: 0

Сквер у «Рижской» гостиницы в Пскове планируется отремонтировать. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 августа.

«Искали способы, как привести в порядок этот сквер, - ответил Борис Елкин на вопрос радиослушателя, который попросил обновить это общественное пространство. - Но в рамках дорожного фонда это не представляется возможным. Этим вопросом надо дальше заниматься, обсуждать его реализацию в рамках программы по созданию комфортной городской среды. Может, это получится в рамках программы приграничного сотрудничества, надо смотреть. Сквер хороший, сквер большой. Конечно, стоит его отремонтировать. Осталось только найти финансирование. Этим вопросом будем активно заниматься».

Борис Елкин подчеркнул, что это общественное пространство притягивает граждан. «Место знаковое, важное для города», - добавил он.

Теги: #администрация Пскова #эхо москвы в пскове #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 426 человек
06.08.2021, 15:150 Сын известного псковского бизнесмена стал вице-губернатором Иркутской области 06.08.2021, 15:030 Автографы «старушки Лариной» можно увидеть на выставке в Тригорском 06.08.2021, 14:470 Сквер у «Рижской» гостиницы в Пскове планируется отремонтировать 06.08.2021, 14:440 Псковичам предлагают стать «невидимыми» спасателями
06.08.2021, 14:410 Ремонтом тротуаров на улице Советской Армии займутся в Пскове 06.08.2021, 14:350 Около 36 тысяч животных убито в Порховском районе из-за АЧС 06.08.2021, 14:331 В Пскове горит общежитие на улице Киселева. ФОТО 06.08.2021, 14:222 ПЛН-ТВ: Если коллекторам разрешат взыскивать долги с граждан по ЖКХ
06.08.2021, 14:150 Врач назвал важное преимущество вакцинации от COVID-19 06.08.2021, 14:061 На Ольгинском мосту в Пскове заменят ограждения при капремонте 06.08.2021, 13:490 Более 90% клиентов Сбербанка бесплатно переводят друг другу деньги 06.08.2021, 13:432 Общественный транспорт планируют пустить к псковской инфекционке
06.08.2021, 13:320 Назначен новый начальник Псковской таможни 06.08.2021, 13:290 Борис Елкин: В комитете по транспорту собрана хорошая команда 06.08.2021, 13:250 Пенсионерка из Палкино лишилась около полумиллиона рублей после общения с мошенником 06.08.2021, 13:170 В Псковской области подвели итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика»
06.08.2021, 13:100 Нетрезвого водителя-рецидивиста остановили в Плюсском районе 06.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным 06.08.2021, 13:010 Ушел из жизни сотрудник отделения Псков Банка России Игорь Антипов 06.08.2021, 12:580 Житель Дедовичей отделался штрафом за совершение пяти краж
06.08.2021, 12:570 Псковский спортсмен рассказал о подготовке к чемпионату Европы по ММА 06.08.2021, 12:440 «Ретро FM Псков» дарит пиццу своим слушателям 06.08.2021, 12:425 Псковичи получат деньги для покупки билетов в музей 06.08.2021, 12:310 Гдовичка решила получить «коронавирусную» компенсацию и лишилась денег
06.08.2021, 12:180 «Собственной персоной»: Борис Елкин о работе в новой должности 06.08.2021, 12:130 Дновский суд вынес приговор мужчине за двойной угон 06.08.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 06.08.2021, 11:500 «Не опоздать бы жизнь украсить светом»: в Пскове открывается новая фотовыставка
06.08.2021, 11:440 «Хайпожоры»: Горячая пора в псковском «Телеграме» и пустошкинский «ютуб-вилладж» 06.08.2021, 11:413 Сотрудники Роспотребнадзора в Псковской области получили государственные награды 06.08.2021, 11:392 «Домашнее задание» задали Алексею Севастьянову жители улицы Спортивной в Пскове 06.08.2021, 11:320 В Великолукском районе ликвидировали карантинную зону по картофельной нематоде
06.08.2021, 11:270 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 589 06.08.2021, 11:230 Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога 300 тонн сена в Пыталовском районе 06.08.2021, 11:181 Зарегистрированы кандидаты на выборы в областное Собрание по округу №13 06.08.2021, 11:040 Средний лимит по кредитным бизнес-картам Сбербанка на Северо-Западе вырос на 30%
06.08.2021, 11:000 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 7 августа 06.08.2021, 10:540 В российской армии завершилась вакцинация от COVID-19 06.08.2021, 10:490 Бездомный ограбил подростка на берегу Мирожки в Пскове 06.08.2021, 10:421 С чего начинается плитка
06.08.2021, 10:340 Ущерб от пожаров в Псковской области с начала года превысил 11 млн рублей 06.08.2021, 10:272 В России предлагают ввести новые выплаты 06.08.2021, 10:204 Партия «Новые люди» в Псковской области выступает против принудительной вакцинации 06.08.2021, 10:071 Автомобиль скорой помощи выехал на вызов и попал в ДТП в Пскове
06.08.2021, 10:035 Финансовый кринж 06.08.2021, 09:490 Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Псковской области 06.08.2021, 09:470 В Великих Луках осудили новгородца за дачу взятки сотруднику колонии 06.08.2021, 09:430 Артснаряд нашли на берегу Великой вблизи псковской Родины
06.08.2021, 09:348 Детские коляски снова подожгли в одной из многоэтажек Пскова 06.08.2021, 09:300 Псковских военнослужащих предупредили об увольнении за наличие иностранного гражданства 06.08.2021, 09:230 KION покажет псковичам премьеру нового тревел-шоу «Лето – это…» 06.08.2021, 09:193 Какими будут эко-пространства в Пскове, обсудили в администрации города
06.08.2021, 09:170 Девушка украла из магазина в Пскове две бутылки виски 06.08.2021, 09:150 В Роспотребнадзоре рассказали о риске инфаркта и инсульта после COVID-19 06.08.2021, 08:550 Водитель фуры пострадал в ДТП в Псковской области 06.08.2021, 08:470 Десять кандидатов в депутаты областного Собрания зарегистрированы по округам №5 и №6
06.08.2021, 08:330 МИД Литвы предупредил Минск о санкциях 06.08.2021, 08:150 В России предложили ужесточить контроль за плесенью в продуктах 06.08.2021, 08:000 Минэкономразвития заявило о низкой закредитованности россиян 06.08.2021, 07:450 Роскомнадзор заявил о цензуре и двойных стандартах YouTube
06.08.2021, 07:2911 Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19 06.08.2021, 07:151 Правительство попросили не допускать продажу «веселящего газа» в интернете 06.08.2021, 07:000 Почти 300 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 05.08.2021, 23:327 Разметку для велодорожки наносят на Рижском проспекте в Пскове
05.08.2021, 23:2813 Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу 05.08.2021, 23:001 Мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19 – ВОЗ 05.08.2021, 22:400 Марио Фернандес отказался от вызова в сборную России на ближайшие игры 05.08.2021, 22:190 Предприниматели смогут узнать о риске блокировки счета в личных кабинетах налогоплательщика
05.08.2021, 22:000 Более 13 тысяч молодых семей в России получили жилищные свидетельства в 2021 году 05.08.2021, 21:480 Руководители ТОСов рассказали Александру Котову о тренажерах в деревне, тропе здоровья и поселковом корте 05.08.2021, 21:200 Архивисты рассказали о смертельном ДТП под Псковом в 1916 году 05.08.2021, 21:083 Главный врач сменился в Великолукской межрайонной больнице
05.08.2021, 21:0010 Смертность в Псковской области в 2,5 раза превысила рождаемость 05.08.2021, 20:482 В Белоруссии усилили охрану госграницы 05.08.2021, 20:300 Более 1,5 тысяч квартир построили в Псковской области за полгода 05.08.2021, 20:111 Игоря Романова зарегистрировали кандидатом на выборы главы Новосокольнического района
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.