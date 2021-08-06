Общество

Сквер у «Рижской» гостиницы в Пскове планируется отремонтировать

Сквер у «Рижской» гостиницы в Пскове планируется отремонтировать. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 августа.

«Искали способы, как привести в порядок этот сквер, - ответил Борис Елкин на вопрос радиослушателя, который попросил обновить это общественное пространство. - Но в рамках дорожного фонда это не представляется возможным. Этим вопросом надо дальше заниматься, обсуждать его реализацию в рамках программы по созданию комфортной городской среды. Может, это получится в рамках программы приграничного сотрудничества, надо смотреть. Сквер хороший, сквер большой. Конечно, стоит его отремонтировать. Осталось только найти финансирование. Этим вопросом будем активно заниматься».

Борис Елкин подчеркнул, что это общественное пространство притягивает граждан. «Место знаковое, важное для города», - добавил он.