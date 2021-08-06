Общество

Ликвидацию последствий стихии обсудил с жителями Пустошкинского района Александр Козловский

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский обсудил с активом Алольской волости Пустошкинского района ликвидацию последствий недавней стихии и возмещение ущерба жителям, чье имущество пострадало.

«Люди сидели несколько дней без света, шторм сорвал крыши домов, - рассказал Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». - Оперативно были составлены списки пострадавших, кому полагается компенсация нанесенного стихией ущерба, собран пакет документов. При поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жители могут получить компенсацию, данная мера поддержки была установлена региональной администрацией. Сейчас люди ждут помощи».

Кроме того, жители деревни Вербилово озвучили проблему, которая беспокоит их на протяжении долгих лет: есть бывшие совхозные дома, жители их приватизировали. «Дома сейчас находятся в плохом состоянии и не обслуживаются, поскольку нет управляющей компании. Администрация бездействует. Проработаем вопрос», - сообщил Александр Козловский.