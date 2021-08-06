Общество

Путин поручил до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность детсадов

Президент России Владимир Путин поручил до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», - говорится в сообщении.

Доклад следует представить до 15 декабря 2021 года, затем - один раз в полгода.