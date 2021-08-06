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«Акценты» Донецкого: Казус «Яблока», и. о. сити-менеджера Пскова и Пересильд в скафандре

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Отделались легким испугом? «Яблочников» Шлосберга и Кузьмина сначала исключили, а потом вернули в единый избирательный список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания.

С перспективой на будущее. Исполняющим обязанности главы администрации Пскова стал Борис Елкин.

Обратный отчет. Уроженка Пскова актриса Юлия Пересильд примерила космический скафандр.

Неделя началась с потопа, как говорится, разверзлись хляби небесные: в понедельник, в Ильин день, Северо-Запад России, включая Псковскую область, оказался под действием циклона «Гвидо». Петербург залило, в Ленинградской области выпало две трети месячной нормы осадков, у нас – примерно половина. Из-за урагана на юге и востоке региона множество сёл и деревень остались без электричества.

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Особенно пострадали от разгула стихии Невельский, Себежский, Порховский и Пустошкинский районы. «Местами был такой сильный ветер, что срывал крыши с домов», - написал во вторник на своей странице в Instagram губернатор Псковщины Михаил Ведерников.

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Одним из следствий прохождения циклона стало внешне довольно скромное празднование Дня ВДВ, я имею в виду народную ипостась праздника с традиционным купанием в фонтанах ветеранов «воздушной пехоты». Какие уж тут фонтаны, когда весь Октябрьский проспект практически утонул от ливня? Купайся, не хочу. Циклон «Гвидо» принес в регион для кого-то долгожданную прохладу и легкое дыхание осени. Судя по прогнозу, жара на Псковщину в августе уже не вернется. Пора постить в соцсетях стихотворение Арсения Тарковского «Вот и лето прошло, будто и не бывало…»

А вот погода на избирательном фронте, наоборот, с каждым днем становится все жарче.

Во-первых, территориальные избиркомы продолжают регистрировать кандидатов в Псковское областное Собрание. Жителям Пскова, например, наверняка интересно узнать, что ТИК областного центра зарегистрировал сразу 16 кандидатов по четырем городским округам. Назову самые известные фамилии. Среди зарегистрированных ныне действующие депутаты регионального парламента и городской Думы: единоросс-депутат ПОС Алексей Севастьянов, единоросс-депутат ПОС Юрий Сорокин, яблочник и депутат ПГД, а ныне еще аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом (то есть с собственной женой) Дмитрий Пермяков, коммунист, депутат ПГД Александр Баев, яблочник-депутат ПОС и врач скорой медицинской помощи Артур Гайдук, коммунист-депутат ПОС Дмитрий Михайлов, справедливоросска, депутат ПОС Наталья Тудакова, и другие, менее известные люди, желающие попасть в областное заксобрание. Все они, повторюсь, будут баллотироваться в Псковское областное Собрание по четырем городским округам: №1-2-3-4. Во-вторых, на этой неделе облизбирком зарегистрировал единые списки кандидатов в депутаты регионального парламента еще от двух партий - «Коммунисты России» и «Родина».

Но эти новости, разумеется, не идут ни в какое сравнение с казусом партии «Яблоко». Во вторник облизбирком на своем очередном заседании исключил из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания бессменного лидера псковских яблочников Льва Шлосберга и его младшего товарища Николая Кузьмина. Причина – участие в экстремистской деятельности. Цитирую официальную формулировку облизбиркома: «В результате проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах, включенных в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность».

Если кто не понял, «экстремистскими» (а заодно и иноагентами) не так давно были признана Минюстом организации оппозиционера Алексея Навального – Фонд борьбы с коррупцией и «Штабы Навального», а собственно «причастность» - это участие в зимних митингах в поддержку Навального, в которых, по мнению облизбиркома, и участвовали Шлосберг и Кузьмин. В тот же вечер политический обозреватель ПЛН Александр Савенко откликнулся на событие репликой под названием «Мама Рома» вышла боком», в которой предрек скорое окончание большой политической карьеры Льва Шлосберга в законодательных органах региона, или, по меньшей мере, проблемы для Шлосберга и Кузьмина в текущей избирательной кампании – судебные разбирательства и так далее.

Прямо это не было заявлено, но из текста следовал однозначный вывод: «Шлосберг - всё». Во всяком случае, на нашем псковском региональном уровне. За межгалактические связи мы ничего пока сказать не можем. При этом парадоксальность ситуации заключалась еще в том, что параллельно Мосизбирком официально зарегистрировал Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы по Ховринскому (№207) округу Москвы. Возникал вопрос: «Как же так? В Москве, значит, зарегистрировали, и ничего, а в Пскове из списка выкинули? Кто тут прав?».

Ответ мы получили уже в среду, когда Псковский облизбирком вернул Шлосберга и Кузьмина в единый список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания от «Яблока». С формулировкой: «Принимая во внимание, что решение Московского городского суда о ликвидации некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", о запрете деятельности общественного движения "Штабы Навального" (все признаны в РФ НКО-иноагентами и экстремистскими организациями), на которое ссылается в своем письме управление Министерства юстиции РФ по Псковской области от 29 июля 2021 года, не вступило в законную силу».

Как пояснил в эфире «Эха Москвы» член облизбиркома, наш коллега Константин Калиниченко (который, кстати, воздержался при голосовании по этому вопросу) из Минюста пришла бумага, а проверять, вступило решение Московского городского суда в законную силу, или нет, никто не стал. По идее, должно было вступить, но почему-то не вступило. Вот и случился конфуз. Так что, получается, Шлосберг и К отделались легким испугом?

Я бы не стал спешить и делать скоропалительных выводов. Опыт подсказывает, что в ближайшее время игра в духе ослика Иа «Входит-выходит» продолжится. Дело в том, что вчера решение Мосгорсуда о признании структур Навального экстремистскими все-таки вступило в законную силу, а это значит, что нас, скорее всего, ждет вторая серия по исключению Шлосберга и К из избирательного списка. Если уж власти решили поставить на политической карьере Шлосберга в регионе крест, так сделают это обязательно. О серьезности намерений косвенно свидетельствует и история с депутатом Петербургского заксобрания Борисом Вишневским, которого исключили из предвыборной гонки за какую-то неточность в указании паспортных данных. Как говорится, не мытьем, так катаньем. Не здесь, так там.

Что до Шлосберга, то он, получается, пал жертвой собственной амбивалентности - желания усидеть сразу на двух стульях – системного, штатного депутата, заместителя председателя комитета по законодательству ПОС и публичного политика, народного витии, возжелавшего в январе этого года «присесть» на стихийный протест и заручиться голосами лояльных навальнистов. В этом он шел против генеральной линии партии, в частности, против позиции Явлинского, которую основатель «Яблока» той же зимой и заявил в своей программной статье «Без путинизма и популизма» (под «популизмом» имелся в виду как раз навальнизм).

Однако «Яблоко», как постоянно декларируют сами «яблочники», партия – демократическая. У них в рядах плюрализм. И Шлосберг решил идти своим путем. Именно поэтому 23 января Шлосберг и оказался в толпе навальнистов, среди сугробов, как он объяснял полицейским после задержания, гулял за пиццей до «Мамы Ромы». Теперь вот пирожок от «Мамы Ромы» отрыгается ему нехорошими долгоиграющими последствиями. О злополучной «Маме Роме», видимо, придется вспомнить еще не раз. Не знаю, как Мосгоризбирком, а Псковский облизбирком точно вернется к вопросу об исключении Шлосберга из списка. Тут уж, как говорится, к попу не ходи.

Кто мог знать об этом в январе? Никто. А вот «старый лис» Явлинский, получается, чуял. Тогда как Шлосберг политический нюх потерял. Шальной ветер мнимой свободы, принесенный на крыльях возвратившегося в Россию Навального, сыграл со Шлосбергом дурную шутку. И я в целом согласен с теми, кто предрекает, что в 2021-м году закончится десятилетие Шлосберга в Псковском областном собрании. Предположу, что миндальничать с яблочником его оппоненты не станут. И дожмут, докрутят ситуацию до конца. Сказано «всё», значит, «всё». И спустя полтора месяца карета превратится в тыкву – депутат снова станет местечковым политиком, руководителем маленькой секты верных последователей и единомышленников. И это очень грустно. Но таков нынче генеральный тренд. Чужие (то бишь - несистемные) здесь не ходят.

Закругляя эту безрадостную тему, напоминаю, что две недели назад в своей передаче на ЮТубе Шлосберг публично и во всеуслышание обещал, что опубликует на своем личном сайте стенограмму своего спора с политологом Федором Крашенинниковым в эфире «Эха Москвы» о позиции Явлинского. В прошлых «Акцентах» я предсказал, что стенограммы не будет, поскольку в споре с оппонентом Шлосберг выглядел, мягко говоря, не выигрышно. Так вот, я оказался прав: текста стенограммы на сайте до сих пор нет. Но вы не волнуйтесь: я продолжаю ждать. Несмотря на все избиркомы.

К другим темам. Возможно, псковичи этого и не заметили (жара, отпуска, дачи, пандемия, вакцинация, ливень), а в городе Пскове, меж тем, появился новый руководитель – новый сити-менеджер, то бишь, по нашему глава администрация, пусть и с приставкой «и. о» - исполняющий обязанности. Так вот, для тех, кто не в курсе, перешедший из транспортного комитета областной администрации на должность первого заместителя сити-менеджера Пскова, Борис Елкин назначен и.о. главы администрации города — произошло это в связи с уходом для участия в выборах в Псковское областное Собрание Александра Братчикова.

Есть предположение, что после выборов Александр Братчиков на позицию сити-менеджера уже не вернется. Об этом, в частности, свидетельствует увольнение по собственному желанию его заместителя Александра Коновалова. В свою очередь, губернатор Михаил Ведерников уже порекомендовал жителям писать по всем вопросам работы городской администрации именно Борису Елкину — тот как раз своевременно зарегистрировался в Инстаграме, этом общепризнанном в нашем регионе средстве коммуникации с народом.

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В этот понедельник Борис Елкин провел свое первое аппаратное совещание. Обсуждали все, что нужно обсуждать: дороги, качество воды, уборку мусора, подтопляемые территории во время дождей, плюс дополнительные возможности для увеличения бюджета города. Цитирую и. о.: «Нам нужна совместная и плодотворная работа. Обязанностей появляется больше, а людей больше не становится. Нам сейчас нужно усилиться и помнить, что работаем не ради себя, а на благо жителей города и его гостей», - сказал Борис Елкин.

В пандан к вступлению в полномочия «и. о» пришла ожидаемая новость о том, что срок сдачи сквера на площади Ленина в Пскове переносится на месяц в связи с задержками поставок малых архитектурных форм и непогодой. Об это сообщили в пресс-службе городской администрации. Дескать, основные работы по благоустройству в сквере завершены: закончен монтаж закладных деталей под освещение, установлен новый бортовой камень, уложена плитка.

Но срок сдачи объекта сдвигается из-за задержки поставок этих самых малых архитектурных форм, в частности скамеек и урн, а также саженцев для озеленения. Всего в сквере появится более сотни скамеек и лавочек. На центральной площадке установят радиусные скамейки из деревянного бруса. Высадят 150 деревьев и кустарников, в том числе сирень, блестящий кизильник и колючую голубую ель.

Цитирую: «Подрядчик начал работы по благоустройству весной и, судя по сегодняшним темпам, вполне справился бы в срок, но вмешалась непогода. В мае лили такие дожди, что на территории начатых работ даже утки плавали. Работать в таких условиях и соблюдать всю техническую составляющую, конечно, было практически невозможно». – Прокомментировала задержку заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева.

Новый срок сдачи объекта в самом центре города – 31 августа. Что ж, будем надеяться, что сквер на площади Ленина не превратится в очередной долгострой, типа бывшего кинотеатра «Октябрь», сдачу которого перенесли на конец следующего 2022 года. Про другие долгострои города вроде стадиона «Машиностроитель» или студенческий кампус ПсковГУ я даже боюсь заикаться. Нам все обещают, что «вот-вот», но это «вот-вот» затянулось на несколько лет, поэтому дабы не сглазить не будем упоминать псковские долгострои всуе. Это я, понятно, шучу, а псковичам, меж тем, не до шуток. Судя по всему, в очередной такой долгострой превращается реконструкция улицы Леона Поземского. Да, рано или поздно, здесь будет город-сад, но придется подождать.

И я завершаю. Мы продолжаем следить за подготовкой к полету в космос нашей землячки, уроженки Пскова, известной актрисы Юлии Пересильд. Тем более, что актриса сама делится информацией в своем инстаграме. Вчера появились новые фотографии. Цитирую: «Вот потихонечку-понемножечку можно делиться с вами кадрами с нашей подготовки к полету. Как же я радуюсь, что к нашей команде присоединился любимый невероятный художник, фотограф Саша Гусов, уже есть много материала, подсмотренного из нашей «новой» жизни», - поведала Юлия своим подписчикам. Снимок был сделан в момент инструктажа по нахождению в невесомости. «Скафандр пока не мой - тренировочный! Но уже интересно!» - написала актриса.

Здесь добавлю, что две недели назад Юлия уже делилась фотографиями с первой тренировки экипажа перед полетом в космос. Тогда она написала: «Нельзя ничего выкладывать с наших подготовок, но я подумала, раз уж все издания уже все выложили, наверное, и мне можно». Написала и выложила снимки экипажа. «Как все было, расскажу когда-нибудь, а пока - работа, тренировки, работа, лекции, экзамены, зачеты, нормативы, прививки».

Я всмотрелся в фотографии, вид у Юлии какой-то усталый. Видно, нелегко ей приходится в роли первой артистки в космосе. До полета, напомню, остается примерно два с половиной месяца, и это будет уникальная миссия – не просто полет космонавтов, но и съемки в космосе художественного фильма. Критиков у проекта хватает, и предположу, что чем дальше, тем их будет все больше и больше. Мы же со своей стороны неизменно желаем Юлии Пересильд только удачи.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий