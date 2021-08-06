Общество

Глава МЧС России предрек увеличение количества стихийных бедствий

Количество и масштабы стихийных бедствий в России будут увеличиваться, предрек глава МЧС страны Евгений Зиничев. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, Зиничев предложил переработать правовой механизм переселения живущих в затапливаемых зонах.

По его словам, необходимо ввести нужную компенсацию пострадавшим, а также мораторий на хозяйственное использование данных земель.

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Ранее президент России Владимир Путин рассказал о сбоях в борьбе с паводками и пожарами во время рабочей поездки в Челябинскую область.

Президент добавил, что несмотря на отработанную систему и нормативную базу в подобных ситуациях, каждый раз стихийные бедствия являются уникальными. Также он заявил, что у него есть вопросы к организации лесного хозяйства в регионе, передает «Лента.ру».