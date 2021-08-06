Общество

Вопросы профориентации молодежи обсудили Александр Козловский и руководители предприятий Великих Лук

Депутат Государственный Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провел рабочие встречи с руководителями великолукских предприятий «Велторф» и «Реостат». На встречах обсуждалась актуальная проблематика и меры поддержки бизнеса.

Как отметил парламентарий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», «Велторф» занимает вторую позицию на российском рынке торфа. Обороты производства увеличиваются, предприятие готовится к расширению и, соответственно, к созданию новых рабочих мест. Для выхода на новую ступень развития требуются спецтехника, а также модернизация оборудования цеха фасовки. Необходимо также восполнить кадровый дефицит. Кадровый голод актуален и для «Реостата».

«Предложил усилить профориентационную работу с молодежью и вместе с региональным отделением РСПП и ПсковГУ провести «дни без турникетов» для студентов и ознакомить их с работой предприятий. А на «Велторфе» эту работу проведем еще и для старшеклассников, договоренность была достигнута на встрече между руководителем предприятия Юлией Абрамовой и директорами великолукских школ Еленой Даньшовой и Татьяной Фомченковой, - отметил Александр Козловский. - В целом же, кадровый вопрос нужно решать комплексно. Сейчас, в частности, прорабатываем вопрос реконструкции Великолукского политехнического колледжа, на базе которого готовятся рабочие специальности. Многие предприятия заинтересованы в сотрудничестве с колледжем и готовы оказать содействие в его развитии и обновлении».

По словам депутата, на «Реостате» также обсудили вопросы поддержки предприятий. Александр Козловский выступил с инициативой организовать встречу с региональным комитетом по экономике с целью консультирования по предоставляемым предприятиям льгот и мер поддержки.

«На встречах сегодня также затронули вопросы, связанные с предоставлением многодетным семьям земельных участков, вопросы переселения граждан, благоустройства города, меры поддержки молодых педагогов и другие. Что касается поддержки молодых специалистов в сфере образования, то Татьяна Фомченкова и Елена Даньшова подробно рассказали о стимулирующих выплатах и предоставлении жилья. Сегодня все заинтересованы в том, чтобы не только привлекать кадры, но и удерживать их. Это касается не только образования», - заключил депутат Госдумы.