Общество

Александр Котов назвал тревожной ситуацию с ремонтом школы в Стругах Красных

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов назвал тревожной ситуацию, сложившуюся с выполнением ремонта в Струго-Красненской средней школе, а отношение подрядчика – формальным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. Значительный объем работ необходимо завершить до 1 сентября, однако, по мнению спикера, уже сейчас понятно, что это невозможно.

Строительную площадку депутату пришлось посетить дважды: сначала в ходе рабочей поездки в округ, а потом на следующий день – чтобы назначить встречу представителям подрядной организации и управления капитального строительства, осуществляющего надзор.

Директор школы Марина Павлова и начальник управления образования района Татьяна Герасимова провели Александра Котова, главу муниципалитета Александра Волкова и его заместителя Ольгу Васильеву по школьным коридорам и кабинетам.

«Струго-Красненской школе с ремонтом сразу не повезло: первый подрядчик не выполнил обязательств, второй заступил два месяца назад. По словам Марины Павловой, которая постоянно находится в школе даже летом, то, что было раньше и сейчас, отличается, как день и ночь, но ремонт продвигается очень медленно и пока только в старой части здания, а техзадание включает и новый корпус. На большом объекте работает несколько человек, при этом сдвинуть сроки невозможно – совмещать учебный процесс с ремонтом запрещено», - отметили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Представители подрядчика и управления капстроительства еженедельно бывают на объекте, но темпы ремонта от этого не меняются. Александр Котов предложил провести такую планерку внепланово и лично пообщаться с теми, от кого зависит выполнение контракта.

Подрядчик признал – по части работ сроки нарушены, но высказал уверенность, что все внутренние работы и покраску лицевого фасада удастся завершить до начала учебного года, остальную часть фасада строители отремонтируют в сентябре. В оправдание он сообщил, что часть работ оказалась не предусмотрена в смете, а по некоторым видам не предложено техническое решение.

«Если вы будете продолжать, как я это видел вчера, к 1 сентября не успеем. Какими силами вы собираетесь решать задачу на таком объекте в такие короткие сроки?» - спросил у представителя строительной организации Александр Котов.

В ответ подрядчик пообещал привлечь на объект необходимых специалистов.

Отдельные вопросы спикер адресовал представителям управления капитального строительства. «Задача УКСа – оперативно взаимодействовать с подрядчиком, находить технические решения. Среди всех объектов, за которыми вы осуществляете надзор, учебные заведения должны быть на особом положении, потому что сдать их нужно точно в срок», - обратился к и.о. начальника управления капстроительства Илье Озолиньшу председатель Собрания депутатов.

В ходе совместного обсуждения участники планерки под протокол договорились к середине следующей недели подготовить согласованную смету по всем видам работ. К вечеру понедельника подрядчик представит справку, что сделано, что необходимо, включая не учтенное изначально, а Управление капстроительства к среде всё перепроверит и пересчитает. На четверг Александр Котов назначил следующий общий сбор на объекте.

«Главная причина срыва сроков – в несогласованности между подрядной организацией и Управлением капитального строительства, - уверен Александр Котов. - Я вижу заинтересованность со стороны руководства школы и главы района, но не вижу обеспокоенности со стороны управления капитального строительства. Я считаю, что это положение дел надо менять, потому что наверняка подобная ситуация может быть и на других объектах – школы накануне начала учебного годы вызывают наибольшую тревогу».

Александр Котов отметил, что не услышал во время планерки конкретных объективных причин произошедшего. «Подход к работе формальный. У каждой из сторон своя аргументация. Понятно, что подрядчик не использует все силы и возможности, людей на объекте мало, оборотных средств, видимо, не хватает, и необходимые материалы он своевременно не закупает. Объяснения не выдерживают никакой критики. В смете не был предусмотрен ряд работ, но это не сдерживало выполнение контракта на сегодняшнюю дату. УКС и подрядчик могли параллельно решать вопросы по работам, не учтённым изначально – всё выверить, несколько раз согласовать и двигаться по согласованной смете с понятными источниками финансирования», - уверен Александр Котов.