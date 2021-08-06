Общество

В Роспотребнадзоре заявили о невозможности определить штамм COVID-19 по симптомам

Штамм коронавируса невозможно определить по симптомам у инфицированного. Это можно выяснить только с помощью расшифровки в лабораторных условиях генома вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

«По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса или его фрагмента (гена S-белка). И далее по наличию ключевых мутаций - идентифицировать штамм», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что течение болезни при варианте «дельта» отличается большей стремительностью и чаще бывает тяжелым. У зараженных преобладают среднетяжелые и тяжелые формы, а бессимптомные и легкие протекают реже. Поэтому лечение пациентов с таким штаммом сложнее и продолжительнее, отмечается на сайте.

Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от коронавируса против варианта «дельта» может снижаться, добавили в Роспотребнадзоре. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов, отметили в ведомстве.