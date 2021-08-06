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Общество

Росгвардия напомнимает псковичам о сроке уплаты административных штрафов

07.08.2021 19:10|ПсковКомментариев: 0

Жителям Псковской области напоминают, что не позднее 60 суток со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу, совершивший его обязан уплатить штраф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве добавили, что несоблюдение этого требования в соответствии со статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение двукратного штрафа или арест на срок до 15 суток.

Кроме того, для владельцев гражданского оружия привлечение по данной статье является основанием для аннулирования разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия с их последующим изъятием.

«Во избежание таких негативных последствий необходимо соблюдать установленные действующим законодательством требования», - подчеркнули в регуправлении Росгвардии.

Получить информацию о неуплаченных административных штрафах в сферах государственного контроля за оборотом оружия, за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью можно по будням по телефону группы исполнения административного законодательства регионального управления Росгвардии: (8112) 73-41-12.

Теги: #Росгвардия #Псковская область #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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