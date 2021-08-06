Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области. Общее количество смертей в регионе теперь составляет 594. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
На данный момент в Псковской области всего провели 468988 исследований на коронавирус. За сутки – 1428. Заразились с начала пандемии в регионе 44547 человек, из них 112 за прошедшие сутки.
Выздоровели от коронавируса в Псковской области за все время 37023 пациента, из них 237 за сутки.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 15824
- Великие Луки – 7255
- Бежаницкий район - 459
- Великолукский район – 1032
- Гдовский район – 732
- Дедовичский район – 991
- Дновский район - 357
- Красногородский район – 341
- Куньинский район – 414
- Локнянский район - 304
- Невельский район – 1708
- Новоржевский район – 593
- Новосокольнический район – 1167
- Опочецкий район – 1134
- Островский район – 2083
- Палкинский район – 457
- Печорский район – 778
- Плюсский район – 777
- Порховский район – 1364
- Псковский район – 3638
- Пустошкинский район – 455
- Пушкиногорский район - 543
- Пыталовский район – 549
- Себежский район – 731
- Стругокрасненский район – 514
- Усвятский район – 301
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46