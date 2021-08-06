Общество

Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области

Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области. Общее количество смертей в регионе теперь составляет 594. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

На данный момент в Псковской области всего провели 468988 исследований на коронавирус. За сутки – 1428. Заразились с начала пандемии в регионе 44547 человек, из них 112 за прошедшие сутки.

Выздоровели от коронавируса в Псковской области за все время 37023 пациента, из них 237 за сутки.

Статистика по муниципалитетам: