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Общество

Тактико-специальные учения саперных подразделений завершились на полигоне Струги Красные

07.08.2021 14:34|ПсковКомментариев: 0

Саперы Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в финальном этапе тактико-специальных учений на полигоне Струги Красные. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Фото здесь и далее: телеканал «Звезда» 

В соответствии с замыслом учения, проходившего под руководством начальника инженерной службы ВДВ полковника Ильи Шатина, отделение инженерной разведки отряда обеспечения движения обнаружило подрыв идущей впереди машины. После этого личный состав группы инженерного обеспечения для обеспечения прикрытия подразделений подготовил насыпной защитный вал по фронту, использовав для этого колейный минный трал КМТ-6 инженерной машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72.

Для того, чтобы проделать проход в минно-взрывных заграждениях, саперы затем применили установку разминирования УР-83П, которая за счет отстрела детонирующего кабеля ДКРП-4 проделала 100-метровый проход шириной до восьми метров в установленном на пути следования войск минно-взрывном заграждении.

 

Дальше военные инженерно-саперного отделения на ИМР-2 завершили проделывание прохода, а также установили указатели, обозначив его нахождение и ширину.

По окончании учений начальник инженерной службы ВДВ отметил высокую подготовку и боевую слаженность саперов-десантников, которые оперативно обеспечили выход подразделений из зоны поражения огневых средств условного противника.

Теги: #десантники #учения #военные #Струги Красные
Источник: Псковская Лента Новостей
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