Общество

Амбулаторный кабинет УЗИ начал работать в Псковской областной инфекционной больнице

Амбулаторный кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ) начал работать в ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница». Кроме того, в учреждении открывается прием врача-оториноларинголога. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте больницы.

Исследования будут проводить по предварительной записи по телефону информационного центра больницы: 8(8112) 294-122 с 9.00 до 19.00 (ежедневно).

«Пациенту необходимо явиться за 15-20 минут до назначенного времени для оформления документов. При себе иметь направление (если есть в наличии), а также документ, удостоверяющий личность», - заметили в учреждении.

Прием проводят:

врач-оториноларинголог Екатерина Великис (четверг с 10.00 до 13.00)

врач-оториноларинголог Магомед Мамедов (пятница с 9.00 до 13.00).

Ультразвуковое исследование проводит врач ультразвуковой диагностики Мария Отраднова (вторник и четверг с 9.00 до 10.00).

Узнать всю информацию также можно по многоканальному телефону информационного центра: 8(8112) 294-122 (ежедневно с 9.00 до 19.00).