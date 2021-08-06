Общество

Скончалась псковский архитектор-реставратор Галина Тютюнникова

Скончалась архитектор-реставратор первой категории, автор проекта церкви Спаса Всемилостивого Галина Тютюнникова. Об этом в «Фейсбук» сообщила псковская журналистка Марина Михайлова.

Фото: ГТРК Псков

«Умерла Галина Тютюнникова. Красивый, добрый, талантливый человек, архитектор», - сообщила она.

По словам Марины Михайловой, один из последних проектов Галины Тютюнниковой должен был начать осуществляться в ближайшее время. Это проект реставрации храма Спаса Всемилостивого в усадьбе Строгановых в Волышово.

«Год назад она (Галина Тютюнникова — ред.), только оправившись после перенесенного ковида, давала интервью о планах на восстановление усадьбы. Ей было тяжело. Это чувствовалось, Галя была безупречна. Очень много энергии отдала продвижению темы реставрации Волышово. О домах и храмах, спроектированных Александром и Галиной Тютюнниковыми, скажут друзья архитекторы. Они украшают Псков, Печоры, другие города. Скромнейшая — не жаловалась. Любимая — тепло и свет. Прощай. Упокой Господи душу рабы Божией Галины в селениях праведных. Царствие небесное тебе, дорогая», - написала Марина Михайлова.

Галина Тютюнникова работала в Пскове с конца 1980-х. Главный архитектор проектов ООО «Псковархпроект». Совместно с супругом — автор проектов ряда новых храмов в Псковской области.