Общество

Нескольких псковичей привлекут к ответственности за сорняки на участке

Нескольких жителей Псковского района привлекут к административной ответственности за то, что они допустили зарастание своих земельных участков сорной растительностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

В течение двух дней отдел муниципального контроля администрации Псковского района провел на территории Тямшанской, Торошинской и Завеличенской волостей рейдовые профилактические мероприятия. Они были направлены на исполнение предписаний администрации по соблюдению правил содержания земельных участков, принадлежащих физическим лицам, а также недопущения их зарастания сорными растениями и борщевиком Сосновского.



По результатам рейда установлено, что большинство владельцев участков добросовестно исполняют условия предписаний.

«Однако были выявлены лица, не исполнившие предписания в срок и допустившие зарастание своих земельных участков сорной растительностью, они будут привлечены к административной ответственности», - отметили в администрации.