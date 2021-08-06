Общество

С Днем строителя поздравил псковичей Борис Елкин

С Днем строителя поздравил работников и ветеранов отрасли исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин.

«В нашем городе много объектов строительства, есть объекты уже завершенные, есть в стадии реализации, но также в планах новые интересные объекты. Поздравляю всех строителей с праздником, новых творческих побед, новых интересных объектов!» - написал Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

День строителя празднуется в России сегодня, 8 августа. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года, пишет calend.ru.