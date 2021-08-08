Общество

Власти Великих Лук пожелали строителям успехов и свершений в профессиональной сфере

С Днем строителя поздравили работников отрасли глава Великих Лук Николай Козловский и и. о. главы администрации города Светлана Степанова.

«Во все времена ваша профессия была и остается одной из самых уважаемых и востребованных в обществе. Ваш ответственный и добросовестный труд – это важный, фундаментальный вклад в устойчивое, поступательное развитие нашего города. Во многом именно высокие темпы жилищного строительства, современные комфортабельные жилые дома, новые школы, детские сады, спортивные комплексы и объекты городской инфраструктуры являются показателем того, что наш город благополучно развивается и растет. За каждым успешно реализованным строительным проектом – домом, школой, детским садом – стоят трудолюбивые и преданные своему делу люди. От вас зависит облик нашего города, комфортное проживание великолучан, привлекательность и инвестиционный потенциал Великих Лук», - говорится в сообщении.

Власти Великих Лук отметили, что сегодня в городе идет активное строительство, реализуются крупные инфраструктурные проекты. «Сердечно благодарим вас за ваш нелегкий труд и высокий профессионализм. Выражаем признательность ветеранам отрасти, которые восстановили наш город после войны, построили тысячи жилых домов и десятки социально значимых объектов. От всей души желаем всем строителям успехов и свершений в профессиональной сфере, крепкого здоровья, благополучия и счастья, хорошего, праздничного настроения!» - пожелало руководство города.