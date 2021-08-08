Общество

Туманность в созвездии Лебедя запечатлел псковский астроном-любитель

Туманность IC 5076 в созвездии Лебедя запечатлел псковский астроном-любитель Петр Митрофанов. Как рассказал Псковской Ленте Новостей автор фотографии, ее удалось сделать в ночь на 6 августа в Черняковицах (Псковский район).

Туманность IC 5076 в созвездии Лебедя в Млечном Пути. 22 по 5 мин, SWBKP25012, QHY8L. 06.08.2021

Созвездие Лебедя - самое северное созвездие группы Геркулеса, является восьмым по угловой площади созвездием Северного неба, а среди созвездий всей небесной сферы (небосферы) Лебедь занимает 16 место (804 кв. градуса), чуть опережая созвездие Тельца.

«Ближайшие съемки - это активный поток Персеиды, пик - в ночь с 12 на 13 августа. Скорее всего, буду выезжать туда, где получше погода. У нас, вероятно, будут тучи и дожди», - поделился ближайшими планами Петр Митрофанов.