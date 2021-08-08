Общество

Врач рассказала, как диагностировать «постковидный синдром»

Советы по диагностике «постковидного синдрома» дала врач-кардиолог высшей категории, заместитель директора по медицинской части ФГБУ «Санатории «Загорские дали» управления делами президента России Юлия Лоцманова. Диагностировать его можно, сдав несколько важных анализов, сообщила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач отметила, что определенные симптомы могут наблюдаться у пациента на протяжении трех месяцев. «Диагноз "постковидный синдром" появился в октябре прошлого года, причем было такое название "долгий ковид". Это название пришло к нам из соцсетей. Это как раз является диагностическим критерием. Те жалобы и симптомы, которые связаны непосредственно с коронавирусной инфекцией, длящиеся более 12 недель, как раз позволяют нам диагностировать "постковидный синдром". Мы знаем, какие анализы делают во время коронавирусной инфекции — это клинический анализ мочи и крови. Мы видим в крови определённые изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов — ред.) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки», - рассказала она.



По словам кардиолога, очень нужные и значимые анализы для коронавирусной инфекции — это маркер воспаления. «Самый простой из них — это С-реактивный белок. Анализы, которые имеют прогностическое значение наших пациентов, это анализ, который называется ферритин. Очень важна свертывающая система крови, мы об этом говорим. Маркер возможных тромботических осложнений — это D-димер. Существуют и другие показатели свертывающей системы крови, но D-димер — это для нас именно маркер тромбообразования. Важны и уровень электролитов, и уровень тропонина, если мы говорим о возможном поражении сердца. Важно посмотреть гормоны щитовидной железы, витамин D», - продолжила она.

Лоцманова предостерегла от самостоятельной диагностики последствий коронавируса, заметив, что некоторые процедуры могут быть опасны для здоровья.

«Хочется, чтобы наши пациенты наблюдались у врачей. Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть. Если какой-то анализ не вернулся к норме после выписки из стационара, то доктор посоветует, через сколько и какой анализ сдать. Дома можно иметь пульсоксиметр и смотреть сатурацию. Компьютерная томография легких — это очень актуальный вопрос. Люди выписываются тогда, когда еще это поражение есть. Но нужно понимать, что это очень значительная лучевая нагрузка. Когда пациенты находятся в стационаре, докторам хочется видеть динамику. Они должны убедиться, что они на правильном пути, что лечение идет. Когда они выписывают пациента домой, часто компьютерную томографию не надо. Это опасно для организма. Раньше, чем через три месяца и не стоит самому человеку идти, лучше советоваться с доктором».

Также Лоцманова рассказала о гарантированных проблемах с нервной системой после коронавируса. По словам медика, почти 100% пациентов сталкиваются с ними. Она отметила, что восстанавливать здоровье нужно с помощью сбалансированного питания, регулярных занятий спортом и качественного сна.