Общество

Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу этим летом

Аналитики онлайн-сервиса услуг YouDo.com посчитали, во сколько этим летом обходится организация свадьбы на 30 человек. Как пишет со ссылкой RT со ссылкой на результаты исследования, в среднем стоимость комплекса услуг всех свадебных подрядчиков составляет 300 тыс. рублей.

Отмечается, что спрос на услуги визажистов увеличился на треть в сравнении с прошлым годом. В среднем за макияж и прическу невесте придется заплатить 6,5 тыс. рублей, а маникюр с простым дизайном и педикюр обойдутся в 3 тыс. рублей.

Кроме того, согласно исследованию, запечатлеть моменты свадьбы обойдется молодоженам в 25 тыс. рублей — в стоимость включена видеосъемка события и монтаж готового ролика.

Также аналитики выяснили, что услуги ведущего и музыкальное сопровождение от диджея будут в среднем стоить 30 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

За план оформления помещения и поиск необходимых расходников специалист запросит в среднем 5 тыс. рублей, а за украшение небольшого банкетного зала (без стоимости материалов) — 5,5 тыс. рублей. Услуги флориста в среднем обойдутся в 30 тыс. рублей, а за оформление приглашений дизайнер возьмёт около 2,5 тыс. рублей.

Для оптимизации расходов и делегирования большинства задач многие пары нанимают организатора, поэтому стоимость координации и организации в среднем составит 30 тыс. рублей.

Помимо этого, в компании добавили, что средняя стоимость трансфера гостей составит 10 тыс. рублей, а услуг бармена — 5 тыс. рублей.

Работа кейтеринговой службы оценивается от 3 тыс. рублей на одного гостя. Так, за питание и обслуживание на свадьбе на 30 человек придется заплатить 90 тыс. рублей, уточнили аналитики.