Общество

В МЧС рекомендуют псковичам купить дымовые извещатели и огнетушители

Рейд по соблюдению требований пожарной безопасности прошел в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Специалисты распространили памятки и листовки о мерах пожарной безопасности, провели профилактические беседы по вопросам соблюдения норм пожарной безопасности при эксплуатации газового и электрооборудования, по соблюдению элементарных правил безопасности подрастающим поколением.

Также до горожан довели информацию о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей.

Кроме того, проведена работа по информированию населения об эффективности и практической значимости мобильного приложения «МЧС России».

Аналогичные рейды прошли в Великих Луках и Опочке. В связи с ограничениями по коронавирусу они проводились со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер, отметили в ведомстве.