Общество

Смена лидеров в рамках Псковского детского форума стартует 9 августа

Смена лидеров в рамках Псковского детского форума начнется в детском оздоровительном лагере «Стремительный» 9 августа. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, участниками мероприятия станут 100 детей в возрасте 14-17 лет из 22 районов области.

«Это не просто активные старшеклассники, а представители ученического самоуправления, члены Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области, которые были делегированы своими образовательными организациями на смену лидеров, чтобы получить новые социальные знания и навыки, которые пригодятся им в течение следующего учебного года при выстраивании эффективной модели школьного самоуправления. ПДФ - это открытая образовательная и коммуникативная площадка, на которой дети получают возможность познакомиться с мягкими социальными навыками, подружиться, проявить себя, обменяться опытом», - написала в своем инстаграм-аккаунте детский омбудсмен.

Участники мероприятия, которое продлится до 20 августа, получат возможность стать членами Детсовета и представлять свой муниципалитет в этом совещательном органе регионального детского самоуправления.

«Смена лидеров, как и другие мероприятия Псковского детского форума, проходит при поддержке администрации Псковской области, Уполномоченного по правам ребенка, на средства гранта Росмолодежи», - добавила Наталия Соколова.