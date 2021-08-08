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Общество

Минобрнауки не требует обязательной вакцинации студентов от COVID-19

08.08.2021 21:16|ПсковКомментариев: 0

Минобрнауки РФ не требует от студентов обязательно вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Несовершеннолетнему студенту (младше 18 лет) конечно, нужно приступать к учебе. Ведь такие студенты отнесены Минздравом к категории граждан, к которым не предъявляются требования вакцинации, - сказал Фальков. - Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет».

По его словам, при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину, могут пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. «Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали», - добавил министр.

Теги: #Минобрнауки #вакцинация #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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