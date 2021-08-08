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Общество

Россияне начали экономить на ритуальных услугах

09.08.2021 07:38|ПсковКомментариев: 0

Россияне стараются экономить на дополнительных и мемориальных услугах, особенно в регионах. При том, что в первом полугодии смертность в России выросла на 16%, совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Объем выручки ритуальных агентств по всей России в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд руб. В том же периоде 2020 года россияне потратили на ритуальные услуги 34,07 млрд руб. По сравнению со вторым полугодием прошлого года выручка сократилась на 1%. По данным Росстата, в январе-июне 2021 года в стране умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 946,6 тыс. смертей.

Существенную разницу между динамикой выручки ритуальных агентств и смертности глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объясняет снижением средних расходов на погребение: «Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. руб.». Россияне на фоне снижения доходов экономят на дополнительных погребальных услугах, добавил он.

Заметное снижение выручки зафиксировано в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил, отметил Болтунов. «От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», - пояснил он.

Однако официальные данные Росстата далеко не полностью отражают финансовую картину деятельности похоронных бюро, утверждает Болтунов. По его словам, около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными.

В ГБУ «Ритуал» считают, что более 70% доходов частных похоронных организаций остается в серой зоне.

Теги: #регионы #похороны #траты населения
Источник: Псковская Лента Новостей
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