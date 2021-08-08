Общество

Врач рассказала, когда может развиться «постковидный синдром»

Симптомы «постковидного синдрома» могут появиться даже через несколько месяцев после выписки из больницы, заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, "постковидный синдром" развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы "постковидного синдрома" отмечаются спустя четыре недели»,- цитирует эпидемиолога РИА Новости.

Плоскирева заметила, что у пациентов, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, «постковидный синдром» может проявиться спустя месяц.