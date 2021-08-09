Общество

Минобрнауки рекомендует перевести непривитых студентов на удаленку

Минобрнауки рекомендует перевести непривитых студентов на удаленное обучение. Это следует из утвержденных замглавы Минобрнауки Дмитрием Афанасьевым рекомендаций подведомственным министерству организациям, передает ТАСС.

Согласно утвержденным рекомендациям, вузам целесообразно организовать очный формат занятий для привитых от ковида или переболевших в течение последних шести месяцев студентов.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <…> организовывать образовательный процесс в соответствии с формами обучения без перевода обучающихся на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию), а также без ограничения доступа в помещения организации учебного, производственного назначения - для обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев», - указывается в документе.

Кроме того, ведомство считает необходимым разделять по разным группам привитых и непривитых студентов.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте Российской Федерации организациям целесообразно: <…> проводить для обучающихся, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации, раздельно от обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, государственную итоговую аттестацию и промежуточную аттестацию с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, направляемых Роспотребнадзором (в том числе учитывая необходимость уменьшения количества обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях и иных помещениях организаций)», - сообщает Минобрнауки.