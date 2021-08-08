Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области. Общее количество жертв в регионе — 599 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
На данный момент в регионе провели 471 016 исследований на COVID-19, из них 659 за сутки. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 44 762. За сутки в области заразились 106 человек. Выздоровели за все время 37 258 человек, из них за сутки 29.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 15882
- Великие Луки – 7290
- Бежаницкий район - 466
- Великолукский район – 1035
- Гдовский район – 735
- Дедовичский район – 993
- Дновский район - 359
- Красногородский район – 345
- Куньинский район – 418
- Локнянский район - 305
- Невельский район – 1714
- Новоржевский район – 599
- Новосокольнический район – 1168
- Опочецкий район – 1140
- Островский район – 2091
- Палкинский район – 463
- Печорский район – 790
- Плюсский район – 778
- Порховский район – 1372
- Псковский район – 3665
- Пустошкинский район – 456
- Пушкиногорский район - 551
- Пыталовский район – 549
- Себежский район – 732
- Стругокрасненский район – 518
- Усвятский район – 302
- Иногородние (с 30.12.2020) — 46.