Конструктор пакетного предложения от «Ростелекома»: теперь каждый может создать свой идеальный тариф

«Ростелеком» значительно усовершенствовал линейку конвергентных тарифов, которые включают в себя четыре основные услуги: домашний интернет, интерактивное ТВ, мобильную связь и онлайн-кинотеатр. Сегодня новый тариф-конструктор позволяет индивидуально настраивать все цифровые услуги, входящие в пакет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Теперь абоненты «Ростелекома» могут не только объединять все необходимые услуги в один счет, но и настраивать каждую с учетом своих потребностей: выбирать оптимальную скорость интернета, управлять количеством минут мобильной связи, выбирать пакеты каналов интерактивного ТВ и фильмов в онлайн-кинотеатре Wink.
Семьи могут воспользоваться привлекательной опцией, подключив до пяти номеров для совместного использования пакета минут, СМС и безлимитного интернета. Пользователи интерактивного ТВ и Wink оценят опцию «Управление просмотром», которая позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать фильмы, использовать архив программ, прошедших в эфире за последние трое суток. Смотреть кино и любимые телеканалы можно с пяти устройств под одной учетной записью: на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.
Менять параметры цифровых услуг и сервисов можно в личном кабинете. Цена будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от индивидуального выбора.
Собрать свой индивидуальный тариф можно на странице rt.ru/flex-combo. Название пакета и абонентская плата определятся автоматически.