Общество

Более 60 млн рублей направили на подготовку школ Псковской области к 1 сентября

Вопросы подготовки образовательных учреждений региона к новому учебному году рассмотрели участники совещания с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участниками совещания стали руководители региональных комитетов по образованию и здравоохранению, представители профильной организации профсоюзов и территориального управления Роспотребнадзора.

Глава региона отметил, что времени до 1 сентября осталось немного, и главная задача сейчас — обсудить те направления работы в рамках подготовки региона к учебному году, где еще остаются не решенные вопросы.

Михаил Ведерников сообщил, что на проведение ремонтных работ, чтобы подготовить образовательные учреждения к новому учебному году, регион направил 63 миллиона рублей. Еще 15 миллионов рублей выделили на решение вопросов комплексной безопасности.

Председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков отметил, что во всех муниципальных образованиях региона назначили ответственных за подготовку профильных учреждений к новому учебному году. Всего к приемке предъявили около 370 учреждений.

В ходе совещания губернатор также сообщил о начале работы приемочных комиссий по проверке готовности учреждений образования в регионе. В их состав входят представители общественных организаций, специалисты Роспотребнадзора, Росгвардии, МВД и ФСБ. Особое внимание в рамках контрольных мероприятий в этом году будет уделяться соблюдению противовирусных ограничений и профилактических мер, обратил внимание Михаил Ведерников.

«Кроме того, мы с вами приняли решение, что 60% педагогов школ и детских садов должны быть вакцинированы. Эта работа уже доведена до базовых показателей — в целом в регионе привито уже больше 60% педагогов. Но остались отдельные муниципалитеты, где этот показатель составляет всего 35-40%. Во всех районах нужно максимально оперативно закончить прививочную кампанию в системе образования. Это принципиально важно не только для сохранения здоровья учеников, но и преподавателей», — отметил глава региона, поручив председателю комитета по образованию системно проработать данный вопрос с главами районов и взять на особый контроль ситуацию в Новосокольническом, Пыталовском, Великолукском и Новоржевском районах.

Андрей Ермаков отметил, что информационная работа с работниками сферы образования и проверка соответствия списков вакцинировавшихся в районах уже ведется совместно с комитетом по здравоохранению. Он поблагодарил руководство области за резервацию вакцины для педагогических работников и высоко оценил промежуточные итоги прививочной кампании среди сотрудников образовательных учреждений в Пскове и Великих Луках, где количество работников значительно превышает муниципальный уровень.

Организация горячего питания стала еще одной ключевой темой совещания. Глава региона рассказал, что на обеспечение всех школьников начальных классов обедами в этом году предусмотрели поддержку из федерального бюджета в размере 314 миллионов рублей с софинансированием из областного бюджета.

Вместе с тем представители администрации отметили, что работа в этом направлении не завершилась. В прошлом году выявлены нарушения в пищеблоках почти 60 школ. Сегодня в пяти школах эти замечания не устранили, заметил Михаил Ведерников и поручил подготовить подробные доклады по каждому случаю с четкими планами и сроками.

В ходе совещания стороны также обсудили вопросы материальной поддержки работников сферы образования. Глава региона отметил высокую нагрузку на педагогов в этом году в связи с подготовкой к новому учебному году. Он анонсировал предоставление им и работникам детских садов единовременной выплаты в размере 2,5 тысяч рублей до 1 сентября. Всего на эти цели из областного бюджета будет выделено 22 миллиона рублей.

Продолжая тему материального обеспечения сотрудников учреждений образования, Андрей Ермаков отметил и плановый рост заработных плат педагогических работников. Так, по сравнению с прошлым годом уровень дохода работников дошкольного образования выше на 21,5%, учителей — на 18,3%, сотрудников учреждений дополнительного образования на 10%, мастеров производственного обучения на 7,8%. Глава региона в свою очередь отметил необходимость корректировки до необходимых параметров и зарплат работников дополнительного образования.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева поблагодарила за постоянное расширение социального пакета работников образования. Она обратила внимание на бесплатный подвоз к рабочему месту, контроль соответствия условий труда, конкурс среди молодых специалистов, грантовую поддержку учителей, присвоение званий «Заслуженный педагогический работник Псковской области».

«Комплекс мер колоссальный», — отметила Наталья Горбачева. Отдельную признательность она выразила руководству региона за программу оздоровления учителей, которая стартует в этом году. В ее рамках отдохнуть в областных санаториях смогут 100 педагогов. Коллективно было решено реализовать предоставленную возможность в августе и в период осенних каникул. По решению губернатора средства, не использованные в этом году, будут перенесены на 2022 год.