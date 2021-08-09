Общество

Более трех центнеров земляники не пропустили через границу в Псковской области

Ввоз 340 килограммов свежей земляники запретили на российско-белорусском участке государственной границы РФ В Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ягоды переводили автомобильным транспортом с территории Республики Беларусь в Калужскую область без фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара, и других товаросопроводительных документов.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбудили дело об административном правонарушении.