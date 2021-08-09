Общество

400 мальков карпа выпустили в озеро Тоболенец в Пушкинских Горах

400 мальков карпа выпустили в озеро Тоболенец в Пушкинских Горах. Об этом сообщает газета «Пушкинский край» со ссылкой на администрацию района.

Озеро Тоболенец является местом, откуда, по мнению краеведов-историков, началась жизнь Пушкинских Гор. История поселка восходит к 1569 году, когда по указанию царя Ивана IV Грозного псковский воевода Юрий Токмаков основал на Синичьих горах (неподалеку от псковского пригорода Воронича) Святогорский монастырь. Синичьи горы были вскоре после основания монастыря переименованы в Святые горы, а при монастыре возникла слобода Тоболенец (по названию находящегося в центре поселка небольшого, но глубокого живописного озера). В 20 веке поселение было переименовано в Пушкинские Горы.

Проект благоустройства берегов озера Тоболенец весной этого года победил в народном голосовании, проводимом в рамках реализации проекта «Создание комфортной городской среды» на 2022 год, напомнили в администрации района.