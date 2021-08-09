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Общество

В народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом

09.08.2021 15:50|ПсковКомментариев: 0

В народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом, в него войдут предложения медиков и экспертов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии. Инициативы выработаны в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко» и в ходе стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы».

Среди них – усиление разъяснительной работы о необходимости вакцинации. Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, несмотря на усилия региональных властей, нужна государственная поддержка этого направления. «Делать это нужно не на наших личных каналах в «Фейсбук», «Вконтакте», Telegram-каналах. Должен быть выделен прайм-тайм на телевидении. Думаю, это тот посыл, с которым консилиум должен обратиться. Надеемся, Минздрав поддержит нас, и будет проводником этой идеи», - сказал он.

К этой работе нужно привлечь и волонтеров-медиков, уверен Денис Проценко. Они могли бы проводить консультации как в трудовых коллективах предприятий, так и работая в колл-центрах, сняв часть нагрузки с информационных служб медучреждений. «Потому что я прекрасно понимаю, что у докторов, экспертов из ковидных госпиталей ресурсы не безграничны для этой просветительской работы», - отметил главврач больницы в Коммунарке.

В свою очередь главный врач Инфекционной больницы Калининградской области Ольга Краснова предложила регламентировать все этапы сопровождения людей при постковидной реабилитации, четко прописав в них правила взаимодействия и соцработников.

«Остаются пациенты, выписанные из стационаров, ослабленные после тяжелой болезни.  Есть одинокие и пожилые люди. Пациенты, перенесшие ковид, оказываются в сложной ситуации, и им необходима помощь и соучастие не только близких (а иногда и их нет), но и разных специалистов: врача, социального работника, психолога», – сказала она.

Также эксперты предлагают изменить подходы к средствам индивидуальной защиты, используемых в «красных зонах». Речь идет об отмене требования об обязательном ношении противочумных костюмов для врачей. Эту инициативу поддержал замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

Кроме того, в Минздраве поддержали и инициативу партии по «приближению» прививочных пунктов к пациентам.

«Предложение по возможности проведения вакцинации, например, медиков на местах работы, в стационарах, крайне важно. Мы его абсолютно поддерживаем. Другие предложения мы берем в работу. Это касается удлинения сроков антикоагулянтной терапии после выписки пациентов из стационаров и других вопросов. Обсудим их на рабочей группе по подготовке методических рекомендаций по ведению пациентов с ковидом, как мы это делаем обычно», – отметил Олег Гриднев.

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский рассказал, что в области продолжается сбор предложений в Народную программу. На встречах в районах люди озвучивают инициативы, направленные на улучшение качества жизни в их населенных пунктах и в регионе в целом. 

«Недавно прошла встреча с жителями деревни Ущицы и поселка Кунья, где поднимались вопросы водоснабжения и газификации, а также состояния дорог. Кроме того, жители Ущиц рассказали о плачевном состоянии местного отделения Почты России. Один из вариантов решения проблемы – подобрать в деревне здание, которое можно приспособить под почтовое отделение. Также будет проработан вопрос оборудования «лежачего полицейского» на улице Советской рядом с детской площадкой и детским садом, - пояснил он. - Прямой диалог  с людьми позволяет выявить наиболее актуальные проблемы в регионе, и определить пути их решения».

Напомним, на площадке «Единой России» 28 июля состоялось обсуждение с экспертами и общественниками из профильных организаций предложений в народную программу по повышению доступности здравоохранения. В партии уверены - качественная медпомощь не должна зависеть от места проживания или достатка граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей
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