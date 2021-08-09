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Общество

Псковичам рассказали об особенностях свадьбы осенью

09.08.2021 16:01|ПсковКомментариев: 0

Осень — прекрасное время года для празднования свадьбы. Сама природа преподносит яркие краски и красивые декорации для мероприятия: пестрое убранство парков, желто-оранжевые пейзажи и цветную листву под ногами. По ряду причин осенняя свадьба проходит спокойно, без суеты. В эти месяцы нагрузка на ЗАГСы не так велика, как летом, нет изнурительной жары, а рестораны готовы предоставить скидки на банкетное меню. Но осень может преподнести молодоженам сюрприз в виде дождя или холода. Чтобы торжество прошло идеально, необходимо учитывать мелкие нюансы и быть готовым к проявлению непогоды.

 

Особенности свадьбы осенью

Готовясь к осенней свадьбе, молодоженам нужно понять все преимущества этого времени года. Почему стоит организовать праздник именно осенью?

  1. С наступлением осени всё вокруг преображается в яркие краски. Первая половина сезона станет идеальным временем для проведения сказочной фотосессии. Запоминающиеся кадры можно сделать даже в небольшом городском парке.Погодные условия отличаются от летних. Осенью, как правило, не жарко, но и не холодно. На улице стоит комфортная температура, поэтому молодожены и гости не будут страдать ни от изнуряющей жары, ни от морозов.

  2. Забронировать популярный ресторан для проведения торжества намного проще, чем в летние месяцы. Лучшим вариантом станет полуоткрытый зал с панорамными окнами и завораживающим пейзажем за стеклом.

  3. Что касается event-специалистов, то после «горячего» сезона они не перегружены заказами. Соответственно, забронировать нужную дату и договориться с фотографом, ведущим, декоратором и другими – намного проще.

  4. Осенью «поток» брачующихся иссякает, поэтому цены на свадебные услуги снижаются. Это отличная возможность воспользоваться выгодными предложениями, сэкономив часть бюджета.

  5. Молодожены смогут отправиться на отдых в любую теплую страну, при этом не столкнуться с толпами туристов. Осенью большая часть людей занята работой, а у детей начинается учебный год.

Советы по подготовке к осенней свадьбе

При подготовке мероприятия важным критерием является стилистика свадьбы. Чаще всего молодожены останавливают свой выбор на стиле ретро, винтаж или рустик. В оформлении зала можно использовать «теплые» ткани, клетчатые узоры, вязаные полотна. Особое настроение придают декоративные элементы из дерева (например, столешницы, стулья и арка).

Главная особенность торжества осенью в том, что именно в это время года гармонично смотрятся яркие цвета, такие как желтый, красный, зеленый и другие. В совокупности со спокойными оттенками они помогут создать неповторимый облик и задать правильный настрой.

Если молодожены мечтают о свадьбе под открытым небом, то у них есть возможность организовать ее в первых числах сентября. Поздней осенью празднование в саду или лесу может быть омрачено плохой погодой. В сентябре молодожены могут провести выездную регистрацию, но в октябре и ноябре лучше ограничится посещением ЗАГСа и ресторана.

Поддержать праздничное настроение и организовать развлекательную программу поможет свадебный ведущий. Найти профессионала, который впишется в концепцию мероприятия, подарит молодоженам и их гостям положительные эмоции, можно на онлайн-портале artist.ru, где собраны тысячи анкет лучших представителей event-индустрии.

Образы жениха и невесты следует выбирать не слишком открытые. Для девушки подойдет платье с длинными рукавами и крупным кружевом. На случай прохладной погоды стоит позаботиться о наличии кейпа или болеро. Мужчинам, в качестве свадебного образа, следует примерить костюм из плотной ткани и шляпу.

При составлении банкетного меню стоит отдать предпочтение согревающим блюдам и напиткам. Идеальными вариантами станут тыквенный крем-суп, пироги, глинтвейн и сидр. При желании, праздничный торт может также отображать сезонность торжества либо быть стилистически нейтральным.

Стоит ли проводить свадьбу осенью?

При организации осенней свадьбы многие брачующиеся боятся, что торжество испортит непогода. Но не стоит зацикливаться на этом, ведь дождь и холодный ветер – не помеха для такого эмоционального дня. Насыщенная палитра цветов, уютная атмосфера, отсутствие очередей и крупных затрат – все это особенности осенней свадьбы. Если продумать все возможные нюансы и подготовиться к празднику, мероприятие пройдет «на ура».

Акцентируйте внимание на положительных моментах, радуйте друг друга теплыми словами и объятиями, обратитесь за помощью к профессионалам, и тогда день запомнится на всю жизнь!

Источник: портал artist.ru

Теги: #праздник #осень #свадьба
Источник: Псковская Лента Новостей
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